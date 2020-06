San Giorgio a Cremano. Campania Libera scende in campo con Giorgio Zinno Sindaco

San Giorgio a Cremano, 19 giugno 2020 – Campania Libera scende in campo per sostenere il sindaco uscente Giorgio Zinno.

Un squadra composta da ventiquattro candidati a consiglieri comunali e altrettanti buoni motivi per credere nella continuità di un’azione amministrativa che ha dimostrato di conoscere il territorio e di sapere di cosa la città ha veramente bisogno.

“Questo è il tempo delle nostre risposte ed è per questo che per le prossime Amministrative ci stiamo muovendo tutti insieme, con l’obiettivo di formare quella che riteniamo sarà una squadra vincente”.

A parlare così è Carlo Lembo Vice Coordinatore della lista Campania Libera, lista fortemente voluta dal presidente Vincenzo De Luca e oggi da lui supportata.

“L’obiettivo sarà quello di ripristinare in pieno il valore di San Giorgio a Cremano – continua Lembo – investendo sulla cultura e sulla tradizione teatrale, riqualificando gli spazi verdi e il decoro urbano, creando un indotto produttivo che avrà ricadute importanti e proficue sul commercio della città con una futura espansione dello stesso”.

Quella di Campania Libera sarà una campagna elettorale mediatica, del tutto nuova con una massiccia presenza di idee sui social e la condivisione interattiva dei candidati con i futuri elettori.

“Conosciamo la dimensione di San Giorgio a Cremano – conclude Lembo – e il valore dei suoi cittadini. Per arrivare e coinvolgere tutti con il nostro stesso entusiasmo, utilizzeremo una piattaforma mediatica, dove comunque non ci sottrarremo al confronto. Il nostro slogan sarà lo slogan di ogni cittadino che vorrà sostenerci: “Io sono la mia terra. Io sono Campania Libera“.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!