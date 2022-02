San Giorgio a Cremano. “Buon compleanno Massimo”. La sua città lo celebra con un monumento a lui dedicato e una targa sulla facciata del palazzo dove nacque nel 1953

Condividi

Appuntamento sabato 19 febbraio alle 10.00 in piazza Troisi.

San Giorgio a Cremano, 17 febbraio 2022 – San Giorgio a Cremano celebra il compleanno del suo più illustre concittadino, Massimo Troisi, con un monumento che lo raffigura a grandezza naturale e con una targa sul palazzo dove nacque il 19 febbraio 1953.

Sabato, alle ore 10.00, il Sindaco Giorgio Zinno, alla presenza del già parlamentare Bruno Cesario che all’epoca intervenne per far finanziare i lavori di Piazza Troisi, dell’assessore alla Cultura Pietro De Martino, del vicesindaco Eva Lambiase scoprirà proprio in piazza il monumento dedicato all’indimenticabile attore e regista che ritrae Massimo e la storica bicicletta de “Il Postino”, l’ultimo film da lui realizzato. Il monumento a grandezza naturale, che si trovava all’interno delle Fonderie Righetti, realizzato dal prof. Carlo Ciavolino, è stato restaurato e già posizionato davanti al murale a lui dedicato. E’ attualmente coperto in attesa della sua inaugurazione.

Subito dopo sarà scoperta anche una targa posizionata sulla facciata del Palazzo Bruno, dove è stato realizzato il murale, che ricorderà o svelerà a chi non ne è a conoscenza che proprio lì, in quel palazzo poi crollato negli anni ’70, nacque Massimo Troisi. Sia il palazzo che il monumento saranno adeguatamente illuminati per valorizzare in maniera perenne entrambe le opere dedicate a Troisi. Alla cerimonia saranno presenti anche gli amici storici di Troisi e i cittadini che vorranno prendervi parte.

“Abbiamo reso questa piazza un piccolo gioiello con spazi accoglienti che i cittadini vivono quotidianamente – spiega il Sindaco Zinno – e grazie alle opere d’arte dedicate a Massimo Troisi, lo stiamo rendendo un luogo sempre più familiare, in cui la nostra comunità ritrova un grande senso di appartenenza e ed esprime la propria identità basata sul forte legame con Troisi.

Con il monumento e la targa si ampliano ulteriormente i punti di riferimento in città nell’ambito del percorso a cielo aperto dedicato a Troisi, con le panchine in via Manzoni e via De Lauzieres; i tre murales (gli altri due sono quello realizzato da Jorit in via Galdieri e quello nella stazione circum di Piazza Troisi); la casa di Massimo Troisi, l’unica con tutti i suoi mobili e gli oggetti personali.

“In questo modo – conclude Zinno – ricorderemo ogni giorno Massimo e non solo in occasione del suo compleanno, tenendo sempre viva la sua grandezza di attore, poeta, regista ma soprattutto di uomo con i suoi grandi valori, la sua umanità e il suo attaccamento al territorio. Massimo è un uomo di questa città; un sangiorgese orgoglioso di esserlo che ha sempre evidenziato le sue origini nei film, nelle poesie e perfino nelle canzoni che scriveva”.