San Giorgio a Cremano: arrestato 18enne per droga

Condividi

San Giorgio a Cremano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia si è recata in via Lombardi Vera in un appartamento in cui hanno trovato un giovane in possesso della somma di 685 euro ed hanno sequestrato, all’ultimo piano dello stesso edificio, un contenitore di plastica con 58 involucri di marijuana per il peso complessivo di circa 78 grammi.

C.M., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.