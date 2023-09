San Giorgio a Cremano. Anno scolastico 2023-2024 L’augurio del Sindaco Giorgio Zinno e dell’Amministrazione comunale

Condividi

San Giorgio a Cremano, 11 settembre 2023 – Con l’inizio dell’anno scolastico, il Sindaco Giorgio Zinno rivolge un augurio agli studenti, dirigenti scolastici, docenti e personale Ata. Di seguito il testo integrale.

“Carissimi Ragazzi e Ragazze, Dirigenti, Insegnanti e Personale Ata delle Scuole di San Giorgio a Cremano, a nome dell’amministrazione desideriamo rivolgervi l’augurio di buon anno scolastico, attraverso tre parole: fiducia, speranza e ottimismo. Sentimenti che si coniugano con impegno e partecipazione che caratterizzano il percorso di crescita della nostra platea scolastica e quindi della nostra comunità. Come amministrazione, stiamo perseguendo i traguardi che ci eravamo posti lo scorso anno, tra cui la creazione della nuova scuola in via Cappiello che sarà terminata tra qualche mese, la costruzione del secondo asilo nido comunale in via San Martino e in generale il miglioramento dei plessi scolastici anche sul fronte sicurezza.

Come sempre, l’impegno dell’amministrazione è evidente anche rispetto all’offerta extra didattica, con la massima disponibilità a continuare – ed anzi incrementare – percorsi e laboratori in cui gli studenti sono protagonisti. Ancor più in un momento come quello attuale siamo chiamati tutti: scuola, famiglia e amministrazione a mettere a fuoco il difficile ambito delle vicende emozionali, affettive e relazionali soprattutto degli adolescenti. Insieme, abbiamo il dovere di alimentare un terreno fecondo in cui i nostri giovani possono crescere con sani valori e lontani da certe degenerazioni.

La Scuola è una comunità speciale che forma alla vita e che offre preparazione mirata e funzionale ad un cammino di qualificazione della persona e delle sue qualità umane, sociali e professionali. Pertanto desideriamo augurare a tutti relazioni improntate al rispetto e alla stima; esperienze condivise che fanno crescere nella sensibilità civile e sociale; impegno e dialogo per creare nella specificità del proprio ruolo, un clima sereno e costruttivo per l’intera comunità sangiorgese.

Non c’è futuro senza la scuola. Sappiate che vi sentirete sempre supportati e accolti da un’amministrazione che vi ascolta e cammina con voi. A tutti voi, il nostro più sincero augurio di un sereno e proficuo anno scolastico”.