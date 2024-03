Condividi

Per ogni chilo di libri anche una pizza in omaggio presso la Pizzeria Il Marchese.

Zinno: Appuntamento domenica mattina, per dimostrare la generosità della comunità sangiorgese“.

San Giorgio a Cremano, 1 marzo 2024 – Dopo il furto subito dalla Libreria “La Bottega delle Parole” in Villa Falanga, la comunità di San Giorgio a Cremano si mobilita e come in altre occasioni, ancora una volta intende far sentire la propria solidarietà nei confronti di questo importante presidio culturale e contro questi delinquenti che danneggiano luoghi di condivisione e cultura. Domenica 3 marzo, dalle 11.00 alle 12.30 si terrà nel parco della Villa in via Regina Dei Gigli “All you can read”, iniziativa attraverso la quale si potranno acquistare libri a peso: ogni chilo di libri 5 euro che serviranno per sostenere la Bottega dopo i danni subiti. L’evento condiviso anche dal Sindaco Giorgio Zinno che sarà in prima linea domenica con la libraia Miryam Gison, prevede il riciclo e l’acquisto di volumi usati, tra libri vintage, ultimi titoli e storie per bambini che i cittadini hanno donato alla Bottega e che invece di finire al macero o dimenticati nelle librerie di casa, potranno essere acquistati, facendo tra l’altro un gesto di solidarietà.

“Basterà portare con sé una shopper o uno zaino e riempirlo di cultura, con grande generosità”, ha detto il Primo Cittadino.

Per questa iniziativa tra l’altro, si è mobilitata anche la Pizzeria Il Marchese che si trova in piazza Tanucci, a due passi da Villa Falanga. Domenica, in occasione di “All you can read”, per ogni chilo di libri si potrà ricevere una pizza in omaggio.

“Siamo una comunità che sa unirsi nei momenti di necessità, sempre con grande trasporto e partecipazione – ha concluso. L’invito è quello di essere in tanti domenica, per condividere una mattinata di solidarietà, cultura e condivisione, popolando la nostra villa di famiglie, lettori e curiosi. Compiremo un gesto di generosità e dimostreremo che la cultura e l’unità di una comunità sono più forti dell’illegalità.