San Giorgio a Cremano. Al via la rassegna “Biblioteca d’Autore” in Villa Bruno

Conversazioni con gli autori, presentazioni di libri, reading e mostre d’arte.

Zinno: “Coltiviamo cultura, promuoviamo talento”.

San Giorgio a Cremano, 2 dicembre 2021 – Dopo il successo della rassegna letteraria all’aperto realizzata dall’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, in Villa Vannucchi durante la stagione estiva, riprendono gli appuntamenti con gli autori in versione invernale, all’interno della biblioteca “Padre Alagi”.

La rassegna dal titolo “Biblioteca d’Autore”, partirà venerdì 3 dicembre e fino al 18 febbraio si alterneranno scrittori noti ed emergenti che incontreranno il pubblico, presentando le loro opere e conversando con la platea. L’iniziativa culturale è organizzata d’accordo con l’assessore alla Cultura, Pietro De Martino, in collaborazione con l’associazione “La bottega delle Parole” e la Biblioteca Comunale “Sac. Giovanni Alagi”.

Si parte alle 18.00 con un doppio appuntamento. L’inaugurazione è affidata infatti alla nota scrittrice Monica Zunica e al suo romanzo “AWEN – il confine” edito da Marlin.

In contemporanea si svolgerà sempre in biblioteca il vernissage che aprirà la mostra The lazahars behind the scenes, Fumettisti in Connessione”, organizzata dall’associazione Altanur.

L’esposizione, composta dalle opere dei fumettisti: Andrea Scoppetta e Gianluca Maconi, Flavia De Vita e Aurora Cantone, si lega al volume di Zunica, in quanto questo libro, recensito anche da Maurizio De Giovanni, è il primo di una trilogia fantasy.

I successivi appuntamenti saranno:

– 10 dicembre 2021: Raffaele Notaro, autore del libro: Densità

– 17 dicembre 2021: Viola Ardone, autrice del volume: Oliva Denaro

– 21 gennaio 2022: la giornalista Mariella Romano, autrice del romanzo Ricciola di Mare

– 04 febbraio 2022 Marco Iannaccone e Scarlett Lovejoy, autori dell’opera Blu Partenope

– 11 febbraio 2022 Vincenzo Sbrizzi, giornalista, autore di Napoli Negra

– 18 febbraio 2022 Gennaro Di Maria, giovane scrittore emergente, autore del romanzo L’amore fa più male delle sigarette.

“Siamo la città della cultura, nonchè un territorio ricco di talenti – spiega il Sindaco Giorgio Zinno. La rassegna Biblioteca d’Autore intende anche soddisfare le numerose richieste da parte di tanti autori che vedono nella nostra città, un luogo ideale per diffondere la passione verso i libri e coltivare l’amore per la letteratura, attraverso la condivisione di nuove uscite letterarie nel moderno panorama editoriale. Allo stesso tempo – continua – siamo certi di offrire a tanti cittadini, autentici momenti di arricchimento culturale basato sulla condivisione con gli autori; elemento che rappresenta il valore aggiunto di questa rassegna letteraria, segnale di qualità e coerenza con le iniziative che caratterizzano le attività culturali della nostra città”.