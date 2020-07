San Giorgio a Cremano. “Agire Sociale”. Il Viceministro Matteo Mauri in città per fare il punto sul Terzo Settore

Condividi

San Giorgio a Cremano, 15 luglio 2020 – “Agire Sociale – Terzo Settore” è il titolo dell’evento che si svolgerà giovedì 16 luglio, alle ore 18.00 presso l’auditorium del Centro Polifunzionale Giancarlo Siani, in via Mazzini alla presenza del Viceministro dell’Interno, Matteo Mauri. All’incontro sarà presente il Sindaco Giorgio Zinno, il vice sindaco Michele Carbone, il Consigliere Regionale Antonio Marciano, la direttrice del CSV di Napoli, Giovanna De Rosa, il Coordinatore dell’AMbito N28 Michele Ippolito. Modera il presidente del Forum delle Associazioni di San Giorgio a Cremano, Roberto Dentice.

L’evento rappresenta l’opportunità per fare il punto sulle molteplici attività che svolgono le associazioni, le cooperative sociali e tutti gli enti che rientrano nel terzo settore, che sul territorio di San Giorgio rappresentano una fetta molto importante di comunità. Ma sarà anche l’occasione per analizzare le esigenze che il terzo settore ha in termini economici, di supporto logistico e operativo per svolgere al meglio il delicato ruolo che sono chiamati a ricoprire a favore della cittadinanza.

In particolare poi durante l’emergenza Covid, moltissime associazioni, tra cui la Protezione Civile ma anche tante realtà di volontariato e cooperative operanti nell’Ambito N28, hanno svolto attività fondamentali di assistenza sostegno alla cittadinanza, confermando così l’importanza e il valore aggiunto di avere tali realtà sul proprio territorio.

“Cercheremo di comprendere l’impatto che la pandemia ha avuto sulle attività degli Enti di Terzo Settore – spiega il sindaco Giorgio Zinno – e le necessità di cui hanno maggiormente bisogno unitamente alle azioni che Ambiti possiamo mettere in campo per sostenerle. Inoltre sarà anche l’occasione per ringraziarle pubblicamente per quanto fatto nei periodi più difficili della storia della nostra comunità”.

“Il ruolo e l’importanza del Terzo Settore è fondamentale per i territori – conclude Michele Carbone. A San Giorgio a Cremano esiste un tessuto associazionistico di volontariato ma anche cooperativo che si impegna fortemente a cooperare con l’amministrazione per il bene della nostra città. Questo ci rende orgogliosi e consapevoli di poter contare su persone e professionisti che assistono e collaborano nelle necessità”.