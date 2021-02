San Cipriano d’Aversa: Caserma dei Carabinieri in villa confiscata a camorra

La villa confiscata al camorrista Ernesto Bardellino, in via Acquaro a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, sarà utilizzata per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri. Dopo un lavoro di oltre due anni, il municipio, in collaborazione con il consorzio Agrorinasce, è riuscito a destinare il bene allo Stato, in particolare al ministero dell’Interno.

«Abbiamo fortemente voluto questa nuova destinazione istituzionale al bene confiscato alla famiglia Bardellino. La caserma dei Carabinieri di San Cipriano d’Aversa meritava una sede più adeguata alle esigenze di sicurezza del nostro territorio, e anche una sede fortemente simbolica nella lotta alla criminalità organizzata» ha detto il sindaco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino.

Il sindaco ha ringraziato la «prefettura di Caserta, l’Agenzia del Demanio e ovviamente l’Arma dei Carabinieri per la collaborazione attiva». La destinazione del bene confiscato alla famiglia Bardellino ha una storia lunga. Un’idea nata molta anni fa che non è mai stato possibile realizzare per carenza di fondi pubblici e per carenze progettuali e poi rilanciata dall’amministrazione comunale con l’affidamento nel 2017 dell’immobile ad Agrorinasce, e l’incarico di redigere lo studio di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri.