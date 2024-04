0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Samsung strappa a Apple il primo posto nel mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2024, secondo i dati preliminari della società di ricerca Idc. Le esportazioni globali di smartphone sono aumentate del 7,8% su base annua raggiungendo 289,4 milioni di unità nel primo trimestre del 2024, ha affermato Idc. Nell'ultimo trimestre, Samsung ha venduto 60,1 milioni di smartphone e Apple 50,1 milioni di iPhone, secondo le stime di IDdc. Ciò porta le quote di mercato delle due maggiori aziende al 20,8% e al 17,3%. "Come previsto, la ripresa degli smartphone continua ad andare avanti con l'ottimismo del mercato che sta lentamente crescendo tra i marchi più importanti", ha affermato Ryan Reith, vicepresidente del gruppo Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers di Idc. "Mentre Apple è riuscita a conquistare il primo posto alla fine del 2023, Samsung si è riaffermata con successo come fornitore leader di smartphone nel primo trimestre", ha affermato. Le cinesi Xiaomi, Transsion e Oppo completano le prime cinque società. Transsion, che è attiva principalmente in Africa, ha visto le sue vendite annuali aumentare di circa l'85%, vendendo circa uno smartphone su dieci in tutto il mondo. —[email protected] (Web Info)

