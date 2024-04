1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Samsung Electronics annuncia la propria installazione realizzata in occasione del Fuorisalone 2024, dal 16 al 21 aprile, nella cornice de Le Cavallerizze, presso il prestigioso Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. Per questa occasione Samsung presenta “Newfound Equilibrium”, l’installazione realizzata dal Samsung Corporate Design Center che mostra la filosofia del design che mette l’uomo al centro: “Samsung Design Identity 5.0: Essential∙Innovative∙Harmonious”. "Il design deve tenere conto dell'esperienza umana, e i principi di design di Samsung riescono a raggiungere questo obiettivo", ha dichiarato TM Roh, President and Head of Corporate Design Center di Samsung Electronics. "Con la nostra filosofia di design incentrata sull'uomo puntiamo a creare un futuro che si armonizzi perfettamente alla vita dei nostri consumatori attraverso un'innovazione che persegue uno scopo''. "Newfound Equilibrium" presenta una visione ispiratrice per un futuro migliore basato sull'equilibrio tra l’uomo e la tecnologia. Al fine di creare un’esperienza immersiva l’installazione sarà arricchita da opere d'arte multimediale che coinvolgono in particolare la vista, l'udito e l'olfatto.

L'installazione di uno spazio immersivo, che costituisce la base dell'esperienza multisensoriale, accompagna i visitatori in cinque viaggi consecutivi, traducendo le linee guida del design Samsung – Essential, Innovative e Harmonious – in una ponderata composizione di luci, suoni e interazioni digitali. I cinque spazi che dialogano con i visitatori mediante la presenza di display, sensori e luci prendono il nome di “Essence”, “Innovation”, “Harmony”, “Infinite Dream” e “New Dawning”. Avvicinandosi agli schermi, gli elementi traslucidi si trasformano in forme e texture specifiche mentre gli oggetti al di là della finestra sembrano avvicinarsi, creando un’immersione nel sogno di un futuro infinito sempre più vicino. Grazie alla collaborazione dei maestri ceramisti MUTINA e dei maghi dell'impiallacciatura del legno ALPI, anche il frigorifero Bespoke e l'AirDresser sono stati reimmaginati tenendo conto della coesistenza di persone e tecnologia. L’installazione “Newfound Equilibrium” si trova a Milano in via Olona, 6 bis. L’ingresso è gratuito nei seguenti giorni e orari: 16-18 aprile dalle 10:00 alle 19:00; 19-20 aprile dalle 10:00 alle 20:00; 21 aprile dalle 10:00 alle 18:00. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it