Sampdoria, risposta social al Genoa dopo il ‘funerale’: “Il morto deve essere morto”

(Adnkronos) – La Sampdoria centra la salvezza ai playout, resta in Serie B e si vendica per gli sfottò ricevuti dai tifosi del Genoa nelle ultime settimane (tra cui la bara blucerchiata, portata in giro per la città dai sostenitori rossoblù per festeggiare la retrocessione all'ultima giornata, nella regular season). La squadra di Evani, chiamata a giocarsi i playout dopo il caso Brescia, ha superato la Salernitana nel doppio scontro per evitare la Serie C. E dopo la vittoria di ieri, domenica 22 giugno, il club ha festeggiato anche sui social con l'agenzia funebre Taffo, da anni nota per l'ironia sui funerali. “Istruzioni per un funerale: il morto deve essere morto” si legge nel post condiviso dall'account social dei blucerchiati in collaborazione con l'agenzia. Per la cronaca, la Samp ha centrato la salvezza in Serie B grazie al successo per 2-0 contro la Salernitana all'andata. La gara di ritorno è stata invece sospesa sul 2-0 per i blucerchiati a causa del lancio di oggetti e fumogeni in campo. "La momentanea retrocessione della U.C. Sampdoria era stata accolta a Genova con tanto di bare e funerali – si legge sul post condiviso da Taffo sui social -. Ma la vittoria ai playout ha ribaltato il risultato. Oggi la squadra resta in Serie B. Non in Pace. La prossima volta, affidatevi a chi queste cose le fa per mestiere. Ad esempio alla nostra sede Taffo Funeral Services – Genova". La Samp è così 'risorta'. E i social, come al solito, non perdonano. —[email protected] (Web Info)

