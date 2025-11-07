Samia Suluhu Hassan, la Tanzania e la vittoria fragile

0 minuto di lettura

Originaria di Zanzibar, Samia Suluhu Hassan resta alla guida della Tanzania, dopo elezioni insanguinate e contestate, il cui esito era scontato. E’ la prima donna presidente del Paese, ma è una vittoria controversa quella con cui ha conquistato quello che è di fatto un secondo mandato. Ha prestato giuramento avvolta in un velo rosso.

Estratti audio: VIDEO Tanzania – President Addresses United Nations General Debate, 76th Session (English) | #UNGA- Nazioni Unite – 23 SET 2021; VIDEO Angelus, 2 novembre 2025 Papa Leone XIV LIS – Vatican News – 2 nov 2025.

