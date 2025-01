“Salvini sciagura per l’Italia”, opposizioni all’attacco dopo nuovo caos treni a Milano

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Opposizioni all'attacco di Matteo Salvini dopo il nuovo guasto sulle linee ferroviarie che oggi, 11 gennaio, ha bloccato i treni nello snodo di Milano che etichettano il ministro dei Trasporti e vicepremier come "una sciagura per l'Italia". "Il ministro dei Trasporti Salvini forse si è perso con lo sguardo per aria, alla ricerca dei satelliti di Musk da sponsorizzare. Dovrebbe invece avere lo sguardo ben saldo sulle nostre stazioni ferroviarie – attacca via Facebook il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – Oggi un'altra giornata nera di ritardi dei treni nell'indifferenza più totale. Mentre circa 15 miliardi vengono congelati fra annunci e propaganda sul progetto del Ponte sullo Stretto, vecchio e pieno di criticità, i trasporti per gli italiani sono un inferno quotidiano". Non la manda a dire Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde e deputato AVS secondo il quale "la premier Meloni dovrebbe seriamente pensare di dimissionare Salvini, il peggior ministro dei trasporti di sempre". "Con questo governo – attacca Bonelli – cancellazioni e ritardi sono ormai all’ordine del giorno. Mentre il ministro Salvini è impegnato con la costruzione del Ponte sullo Stretto, che costerà agli italiani 14 miliardi di fondi pubblici, il trasporto in questo Paese è letteralmente al collasso. Tutto questo mentre il Fondo Nazionale per il Trasporto rapido di massa è stato azzerato. Una vergogna". Anche il Pd si domanda se "non sarebbe più semplice cambiare ministro dei Trasporti?". "Con Salvini – scrivono in una nota i dem Silvia Roggiani e Andrea Casu – anno nuovo, vecchi problemi. Oggi ennesima giornata terribile per chi deve mettersi in viaggio in treno in Italia con circolazione sospesa dalle ore 7.50 per verifiche tecniche alla linea nel nodo di Milano. Cancellazioni, ritardi, disagi e disservizi per i passeggeri cui viene 'consigliato di evitare o limitare gli spostamenti in treno e di riprogrammare i viaggi rinviabili'". Ironizza sui social il leader di Iv Matteo Renzi: "I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un’ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero", scrive su X rinviando di un'ora l'incontro previsto in mattinata a Firenze. —[email protected] (Web Info)

