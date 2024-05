1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Serrato confronto tra il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini e il ministro della Difesa Guido Crosetto sul servizio militare. Il Carroccio, spiega Salvini, ha "presentato un progetto di legge per reintrodurre una leva universale di sei mesi per ragazzi e ragazze su base regionale". "Un servizio di sei mesi con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla Protezione Civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa. Una volta uno di Palermo andava a Udine e viceversa dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa. Spero che anche la altre forze politiche appoggino la proposta" ha detto il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini partecipando all'Adunata nazionale degli Alpini in corso a Vicenza. Contrario a questa ipotesi il ministro Crosetto. "Le forze armate hanno bisogno di professionalità, non è un luogo dove insegnare o educare i giovani" sottolinea. "Devono difendere i valori di pace e democrazia. Una leva universale non è in discussione. Altra cosa se si parla di servizio civile" ha detto commentando la proposta leghista di una mini-leva universale e regionale di sei mesi. "Mi opporrò con tutte le mie forze all'invio di truppe in Ucraina e dovunque, nessun italiano andrà mai in guerra finché ci sarò io" ha detto il ministro Matteo Salvini, a proposito dell'ipotesi di invio anche di truppe italiane in Ucraina. "Macron e Monti sono folli e pericolosi. La guerra è una roba seria. La sola ipotesi la giudico folle e pericolosa" conclude. —[email protected] (Web Info)

