Salvini, Grant (Lega): da De Luca solo insulti, zero soluzioni per i rifiuti in Campania

“#DeLuca piuttosto che insultare il leader della Lega Matteo Salvini, si concentri sui problemi della Campania. Da anni le ecoballe sono sempre lì e ai tanti suoi annunci non sono seguiti i fatti! Con il nostro Capitano stiamo lavorando per dare un futuro migliore ai campani”. Lo scrive su Twitter l’eurodeputato della Lega Valentino Grant.

