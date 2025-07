Salvatore Borsellino e Roberta Gatani presentano “l’Agenda Rossa – Edizione Speciale 2025” (Iod edizioni​)

7 minuto di lettura

A cura di Salvatore Borsellino, con la postfazione di Saverio Lodato

(Iod Edizioni)

61 racconti di stragi e omicidi di magistrati, giornalisti, carabinieri, poliziotti, uccisi dalla violenza stragista, mafiosa, terroristica neofascista e da poteri infedeli.

Ogni episodio è accompagnato dalle opere del pittore della memoria civile Gaetano Porcasi, e da schede storiche che ne ricostruiscono i contesti, i nomi, i moventi e i silenzi.

Mercoledì 16 luglio 2025 – Ore 11.00

Conferenza stampa presso La Casa di Paolo

Via della Vetriera 57, quartiere Kalsa – Palermo

Diretta streaming sui canali YouTube:

@ANTIMAFIADuemila TV

@19luglio1992-agenderosse

A 33 anni dalla strage di Via D’Amelio, la memoria si ribella al silenzio e alla retorica.

Una borsa vuota, carbonizzata, ostentata alla Camera dei Deputati come reliquia della memoria: così lo Stato ha scelto di ricordare Paolo Borsellino.

Una borsa senza l’Agenda Rossa, trafugata subito dopo la strage del 19 luglio 1992. Nessuna parola sulla verità sottratta. Nessun nome. Nessuna assunzione di responsabilità.

Ma oggi, quella borsa è stata riempita.

Grazie all’impegno di Salvatore Borsellino, di Roberta Gatani, dell’Associazione La Casa di Paolo, del Movimento delle Agende Rosse e della Iod Edizioni, nasce un’edizione straordinaria dell’Agenda Rossa – 2025. Un progetto editoriale e civile che restituisce voce, dignità e verità a centinaia di vittime innocenti, troppe volte dimenticate, spesso tradite.

Una mappa del sangue e del silenzio:

da Portella della Ginestra alla strage di Capaci e a quella di Via D’Amelio;

dagli attentati neofascisti e alle stragi mafiose;

dagli omicidi di giornalisti, sindacalisti e magistrati alle connivenze oscure tra Stato e poteri criminali.

Sessantuno episodi, dal 1947 al 2004, raccontati con rigore, illustrati da potenti tele di Gaetano Porcasi e spiegati da schede storiche che rompono l’oblio e ricostruiscono i fatti.

Questa Agenda è un grido alle nuove generazioni, perché nessuno dimentichi.

“Finché non ci sarà verità, la memoria resterà incompiuta.

Ma l’Agenda Rossa continuerà a gridarla.”

— Salvatore Borsellino

Iod Edizioni ha scelto di sostenere e pubblicare quest’opera non come semplice gesto editoriale,

ma come atto di responsabilità civile.

Perché oggi, più che mai, è necessario contrastare la rimozione della storia, l’abuso della memoria e il ritorno di narrazioni manipolate e tossiche.

L’Agenda Rossa – Edizione Speciale 2025 è un atto d’amore verso le vittime, i loro familiari

e verso l’Italia che resiste e difende la Repubblica, la libertà e la giustizia.

Elenco degli omicidi e delle stragi,

Anni ’40–’50

Portella della Ginestra (1° maggio 1947) – Strage dei lavoratori, attribuita a Salvatore Giuliano e ai suoi uomini. Placido Rizzotto (10 marzo 1948) – Sindacalista, 34 anni, ucciso a Corleone (PA).

Giuseppe Letizia (14 marzo 1948) – Pastorello di 12 anni, testimone involontario dell’omicidio Rizzotto, morto in circostanze sospette a Corleone (PA). Strage delle Fonderie Riunite (9 maggio 1950) – Modena (MO), durante una manifestazione operaia. La polizia sparò sui lavoratori in sciopero: 6 morti e decine di feriti. Salvatore Carnevale (16 maggio 1955) – Sindacalista della CGIL, 31 anni, assassinato dalla mafia a Sciara (PA).

Anni ‘60

Cosimo Cristina (5 maggio 1960) – Giornalista d’inchiesta, 25 anni, ucciso per le sue inchieste sulla mafia a Termini Imerese (PA). Strage di Reggio Emilia (7 luglio 1960) – Reggio Emilia (RE). La polizia sparò su una manifestazione antifascista: 5 operai uccisi. Enrico Mattei (27 ottobre 1962) – Presidente dell’ENI, morto in un attentato aereo a Bascapè (PV), per la sua politica energetica autonoma e antimafia. Strage di Ciaculli (30 giugno 1963) – Ciaculli (PA). Autobomba esplosa contro i carabinieri: 7 vittime, tra cui militari e artificieri. Strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969) – Milano (MI). Ordigno esploso alla Banca Nazionale dell’Agricoltura: 17 morti e 88 feriti. Inizio della “strategia della tensione”.

Anni ’70

Strage di Gioia Tauro (22 luglio 1970) – Attentato ferroviario, attribuito all’estrema destra e alla ‘ndrangheta. Mauro De Mauro (16 settembre 1970) – Giornalista, Palermo (PA). Pietro Scaglione (5 maggio 1971) – Procuratore della Repubblica di Palermo, Palermo (PA). Strage di Peteano (31 maggio 1972) – Attentato esplosivo contro i carabinieri, Peteano di Sagrado (GO). Giovanni Spampinato (27 ottobre 1972) – Giornalista, 25 anni, Ragusa (RG). Strage alla Questura di Milano (17 maggio 1973) – Attentato anarchico di Gianfranco Bertoli, Milano (MI). Strage di Piazza della Loggia (28 maggio 1974) – Attentato durante una manifestazione sindacale, Brescia (BS). Strage dell’Italicus (4 agosto 1974) – Attentato contro treno espresso Roma-Brennero, San Benedetto Val di Sambro (BO). Pier Paolo Pasolini (2 novembre 1975) – Scrittore e regista, 53 anni, Ostia (RM). Strage di Alcamo Marina (26 gennaio 1976) – Due carabinieri uccisi nella caserma, Alcamo Marina (TP). Vittorio Occorsio (10 luglio 1976) – Magistrato ucciso da estremisti di destra, Roma (RM). Carlo Casalegno (29 novembre 1977) – Vicedirettore de “La Stampa”, Torino (TO). Strage di Via Fani (16 marzo 1978) – Sequestro di Aldo Moro e uccisione di cinque agenti della scorta, Roma (RM). Peppino Impastato (9 maggio 1978) – Attivista e giornalista, Cinisi (PA). Boris Giuliano (21 luglio 1979) – Capo della Squadra Mobile di Palermo, Palermo (PA). Cesare Terranova (25 settembre 1979) – Magistrato ed ex parlamentare, Palermo (PA).

Anni ’80

Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980) – 44 anni, Presidente della Regione Siciliana, ucciso a Palermo (PA). Emanuele Basile (4 maggio 1980) – 30 anni, Capitano dei Carabinieri, ucciso a Monreale (PA). Mario Amato (23 giugno 1980) – 42 anni, magistrato, ucciso a Roma (RM). Strage di Ustica (27 giugno 1980) – Abbattimento di un aereo civile con 81 vittime, Ustica (PA). Strage della stazione di Bologna (2 agosto 1980) – Attentato terroristico neofascista, 85 morti e oltre 200 feriti, Bologna (BO). Gaetano Costa (6 agosto 1980) – 64 anni, Procuratore capo della Repubblica, ucciso a Palermo (PA). Pio La Torre (30 aprile 1982) – 59 anni, politico e dirigente del PCI, ucciso a Palermo (PA). Paolo Giaccone (11 agosto 1982) – 53 anni, medico legale, ucciso a Palermo (PA). Strage di Via Carini (3 settembre 1982) – Uccisione del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie e dell’agente di scorta, Palermo (PA). Giangiacomo Ciaccio Montalto (25 gennaio 1983) – 41 anni, magistrato, ucciso a Valderice (TP). Strage di Via Scobar (13 giugno 1983) – Attentato mafioso, Palermo (PA). Bruno Caccia (26 giugno 1983) – 65 anni, magistrato, ucciso dalla ‘ndrangheta a Torino. Strage di Via Pipitone Federico (29 luglio 1983) – Attentato mafioso, Palermo (PA). Pippo Fava (5 gennaio 1984) – Giornalista e scrittore, ucciso da Cosa Nostra a Catania. Strage del Rapido 904 (23 dicembre 1984) – Attentato su treno Napoli-Milano, 17 morti, Grande Galleria dell’Appennino (BO). Strage di Pizzolungo (2 aprile 1985) – Attentato mafioso contro il magistrato Carlo Palermo, 3 morti, Pizzolungo (TP). Beppe Montana (28 luglio 1985) – 34 anni, Commissario di Polizia, ucciso a Porticello (PA). Antonino “Ninni” Cassarà (6 agosto 1985) – 38 anni, vice questore aggiunto, ucciso a Palermo (PA). Roberto Antiochia (6 agosto 1985) – Poliziotto, ucciso da Cosa Nostra a Palermo (PA).

Giancarlo Siani (23 settembre 1985) – 26 anni, giornalista precario, ucciso a Napoli Antonino Saetta (25 settembre 1988) – 65 anni, magistrato, ucciso a Caltanissetta. Mauro Rostagno (26 settembre 1988) – 46 anni, sociologo e giornalista, ucciso a Valderice (TP). Antonino Agostino (5 agosto 1989) – 28 anni, agente di polizia, ucciso con la moglie a Villagrazia di Carini (PA)

Anni ’90 – Attacchi allo Stato

Umberto Mormile (11 aprile 1990) – 36 anni, educatore carcerario – Carpiano (MI) Rosario Livatino (21 settembre 1990) – 37 anni, giudice – Agrigento (AG) Strage del Pilastro (4 gennaio 1991) – Bologna (BO) Antonino Scopelliti (9 agosto 1991) – 56 anni, magistrato – Villa San Giovanni (RC) Strage di Capaci (23 maggio 1992) – Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta – Capaci (PA) Strage di Via D’Amelio (19 luglio 1992) – Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta Palermo (PA) Rita Atria (26 luglio 1992) – 17 anni, testimone di giustizia – Roma (RM) Beppe Alfano (8 gennaio 1993) – 47 anni, giornalista – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Strage di Via dei Georgofili (27 maggio 1993) – Firenze (FI) Strage di Via Palestro (27 luglio 1993) – Milano (MI) Padre Pino Puglisi (15 settembre 1993) – 56 anni, sacerdote antimafia – Palermo (PA) Giuseppe Di Matteo (11 gennaio 1996) – 14 anni, figlio di un collaboratore di giustizia – San Giuseppe Jato (PA) Luigi Ilardo (10 maggio 1996) – collaboratore di giustizia – Catania (CT)

Anni 2000

Attilio Manca, (12 febbraio 2004)- Urologo, Viterbo (VT)

Le copie dell’Agenda Rossa sono distribuite

esclusivamente da La Casa di Paolo APS

Via della Vetriera, 57, 90133 Palermo

Per presentazioni e forniture copie

Roberta Gatani

robertagatani@libero.it

casadipaolo.pa@gmail.com

Tel. 091 777 2535

