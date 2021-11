Salva Napoli – V. Varriale (Moderati) “Napoli ha bisogno di misure straordinarie da parte del Governo. Manfredi il giusto interlocutore per la città”

Condividi

“Napoli ha bisogno di misure straordinarie. Siamo convinti anche noi che, oltre a una manovra in finanziaria, per Napoli occorrano strumenti e interventi speciali, anche di natura normativa, data la gravità del dissesto trovato nelle casse comunali e l’imprescindibile importanza della città per il rilancio di tutto il Sud Italia e dell’intero sistema nazionale. Siamo sicuri che Manfredi è la persona giusta, nel posto giusto e nel momento più delicato che sta vivendo la città”.