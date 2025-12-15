15 Dicembre 2025

Salute: Morcellini (Marilab), ‘approccio olistico per migliore esperienza pazienti’

“Negli ultimi anni abbiamo lavorato per rafforzare un modello di accoglienza che metta realmente il paziente al centro, affiancando alla qualità clinica un’attenzione più ampia alla dimensione del benessere. Un percorso orientato a un approccio olistico, che coinvolge diversi aspetti dell’esperienza del paziente all’interno dei centri”. Sono le parole di Simona Morcellini, general director Deputy Mayor di Marilab, partecipando alla convention di fine anno della società, a Roma.

