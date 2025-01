Salute, innovazione e ricerca Bruxelles punta i fari sul futuro

1 minuto di lettura

BRUXELLES 29 GENNAIO 2025 – “I prossimi cinque anni rappresentano un’opportunità unica per affrontare le sfide della salute attraverso l’innovazione e la ricerca. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui ogni cittadino europeo possa godere di una vita sana e produttiva. È un preciso dovere del Parlamento e dell’UE in generale lavorare instancabilmente per realizzare questa visione”.

Sono queste le conclusioni emerse al termine della tavola rotonda tenutasi nella sede del Parlamento europeo, a Bruxelles, su “Salute, innovazione e ricerca. Sfide e opportunità per il quinquennio 2024-2029”. All’incontro, promosso dall’eurodeputato molisano Aldo Patriciello, sono intervenuti gli eurodeputati Roberto Vannacci, Anna Maria Cisint, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli e Susanna Ceccardi, oltre ad importanti esperti delle maggiori Università e Centri di ricerca italiani.

“Le politiche europee in materia di salute – hanno spiegato gli eurodeputati del gruppo “Patrioti per l’Europa” nel corso dell’incontro – devono essere un pilastro della nostra azione politica. Occorre imparare dagli errori del passato. Negli ultimi anni, purtroppo, abbiamo assistito a sfide senza precedenti nel settore della salute, dalla pandemia di COVID-19 alle crescenti minacce legate alle malattie croniche e alle disuguaglianze sanitarie. In risposta a queste sfide, l’Unione Europea ha adottato un approccio coordinato, che punta a garantire a tutti i cittadini europei l’accesso a cure sanitarie di alta qualità.

Ecco perché – concludono gli europarlamentari della Lega – abbiamo il dovere di continuare a lavorare insieme, a livello europeo e nazionale, per garantire che ogni cittadino possa vivere una vita sana e soddisfacente. Solo così potremo costruire un’Europa più forte, coesa e solidale.

