Salute: Grillo (Mind e Bracco), ‘Federated Innovation sempre più cruciale in life sciences’

“Bracco è uno dei fondatori di questa bellissima esperienza di Federated Innovation. La Presidente Diana Bracco e tutto il Gruppo credono, fin dall’inizio, nello sviluppo di questo straordinario progetto, che sta diventando sempre di più un punto cruciale nel campo delle life sciences. Siamo quindi pienamente partecipi, insieme alle altre aziende, di tutto questo percorso”. Sono le parole di Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @Mind e direttore Public Affairs & International Relations di Gruppo Bracco, all’evento “Health Data Revolution”, organizzato e presentato da Federated Innovation @MInd in collaborazione con Bracco a Milano.

