5 Dicembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Salute: diabete, il vodcast per andare oltre il pregiudizio e affrontare lo stigma

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

Pregiudizi sbagliati, disagio e mancanza del giusto sostegno. Per le persone con diabete esiste uno stigma anche nell’ambiente di lavoro, tema al centro della World Diabetes Day 2025 e anche del vodcast ‘Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma’, realizzato da Adnkronos, con il supporto non condizionante di Abbott, disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Inchiesta Zero Titoli, legali: ‘Modaffari estranea ai fatti’

Redazione

Il ‘Castello delle cerimonie’ dovrà pagare un canone di occupazione per restare aperto

Redazione

Nordcorea, 20 ore per superare la zona demilitarizzata: la fuga da film

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *