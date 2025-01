Salute, Benigni (Fi): “Impegnati per prevenzione e lotta a obesità”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Forza Italia è da sempre impegnata nella lotta contro l'obesità. Grazie all'approvazione di un mio emendamento, è stato istituito un Fondo per il contrasto a questa patologia. Si tratta di un piccolo, ma importante passo avanti. Piccolo perché sono stati stanziati 4 milioni di euro, importante perché rappresenta il punto di partenza per costruire le basi di un percorso che porti a riconoscere l'obesità come una patologia cronica. Siamo anche impegnati affinché il Governo inserisca l'obesità all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)". Lo ha detto Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e capogruppo azzurro in Commissione Affari sociali a Montecitorio, intervenendo alla conferenza stampa 'Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza', promossa oggi a Roma da Eli Lilly Italia. "Si tratta – ha spiegato Benigni – di una piaga dilagante che pesa sul bilancio dello Stato per oltre 13 miliardi di euro. Se pensiamo che una manovra finanziaria media è di circa 20 miliardi, possiamo dire che l'obesità, di fatto, costa allo Stato quasi quanto una manovra di bilancio, anche perché sono circa 120 le patologie correlate che impattano a loro volta sul nostro servizio sanitario. Dobbiamo lavorare affinché la nostra società sia più in salute, sia perché chi sta bene è più produttivo, sia per avere un risparmio di risorse che potrebbero così essere investite nella ricerca o nella cura di altre patologie gravi". "Dobbiamo coinvolgere anche i medici di base, e impegnarci per la prevenzione, informando la popolazione, soprattutto i più giovani, sui corretti stili di vita", ha concluso. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.