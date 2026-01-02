Salus tv n° 52 del 31 dicembre 2025

0 minuto di lettura

Condividi

In questo numero: Entrare in una cellula umana e fare ricerca sul cancro. Oggi è possibile con sistema di realtà virtuale di XMetaReal (lettura: xmètarìal) per Fondazione Airc Studio italiano ha indagato meccanismi che rendono più suscettibili pazienti con malattie infiammatorie intestinali a svilupparne di neurologiche quali l’Alzheimer E ancora Il Natale solidale di Aisla raccoglie 480 mila euro per il Centro NeMo A Napoli primo corso in Italia di Oncoanestesia organizzato dall’Istituto Pascale A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: De Vivo (Harvard Medical School), “Invecchiamento dipende da sistema immunitario, va tenuto in forza con ottimismo e leggerezza”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.