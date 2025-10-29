Salus Tv n° 43 del 29 ottobre 2025

In questo numero: Cancro del seno, -28,4% recidiva nello stadio iniziale grazie a combinazione terapie orali Plasmaderivati, la sfida della disponibilità. Esperti a confronto al digital talk Romigi (Neuromed): ‘permanenza nell’ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare’. Lo studio Ricerca, il Curiosity Cube di Merck chiude il tour europeo 2025 a Ivrea Cancro del seno, benessere ed esercizio fisico alleati di un’adeguata terapia Roberta Rossi (psicosessuologa): su menopausa 87% degli uomini vorrebbe saperne di più, ma poi cerca notizie su internet A Roma il convegno ‘Giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie’ L’università statale di Milano lancia il ciclo di incontri ‘Agorà della psicologia’

