Salto asta, Ammirati tradito dalle sue ‘misure’: il video hot diventa virale

(Adnkronos) – Il saltatore con l'asta francese Anthony Ammirati non si è qualificato per la finale olimpica di Parigi 2024 ma ha conquistato sicuramente l'oro per le sue 'misure'. La sua abbondante virilità ha infatti cadere la sbarra e il video dell'incidente hot è diventato virale sui social, facendo dell'atleta una vera e propria star. Con il suo completino attillato il ventunenne stava cercando di superare un'altezza di 5,70 metri, ma i replay mostrano chiaramente cosa gli ha impedito di proseguire il percorso olimpico. Il video è diventato virale sui social media, con migliaia di commenti (anche lusinghieri), battute licenziose e ilarità. Un utente ad esempio ha scritto: "Alla fine una non vittoria che sa un po’ di vittoria". Mentre un altro commenta: "Non ha vinto, ma adesso tanti saranno interessati a lui". Ammirati ha guadagnato 40mila follower su Instagram in 24 ore.

