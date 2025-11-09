9 Novembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Salonia (Siu), ‘andare dall’urologo significa volersi bene’

Redazione 0 minuto di lettura
“Per uomo oggi la sfida più grande è imparare a volersi bene. Ecco, andare dall’urologo significa volersi bene e prendersi cura delle proprie fragilità, l’urologo è un punto di riferimento per la salute maschile”. Così Andrea Salonia, consigliere nazionale Società italiana di Urologia al Congresso nazionale della Società italiana di Urologia, a Sorrento.

