Salire le scale fa bene al cuore, pochi gradini riducono rischio infarto: lo studio

(Adnkronos) – Rinunciare all’ascensore, più di una volta al giorno, ha un effetto estremamente positivo sulla salute e in particolare sul cuore. Se camminare con regolarità – con 7000-10000 passi ‘nel mirino’ – è un bonus conclamato, anche salire le scale si rivela un’attività per certi versi paragonabile ad un salvavita. E’ il quadro che delinea uno studio condotto dalla Tulane University.

“Brevi sessioni in cui si salgono le scale a ritmo medio-alto sono un modo efficiente, in termini di tempo, per migliorare il quadro cardiorespiratorio e il profilo lipidico, soprattutto tra coloro che non riescono a svolgere attività fisica secondo le raccomandazioni”, dice il professor Lu Qi, autore dello studio e professore presso la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine.

“Questi risultati evidenziano i potenziali vantaggi di salire le scale come misura preventiva primaria per la Malattia Cardiovascolare Aterosclerotica (ASCVD) nella popolazione generale”, aggiunge. La sigla ASCVD – Atherosclerotic cardiovascular disease – indica un gruppo di malattie provocate dall’accumulo di grassi e colesterolo nelle arterie che rischiano di essere ostruite: il flusso sanguigno viene ostacolato e aumenta il rischio di infarto, ictus e – di conseguenza – morte.

Il team della Tulane University ha utilizzato i dati raccolti da UK Biobank su oltre 450mila adulti. Lo studio ha calcolato la possibilità di insorgenza di malattie cardiovascolari in base alla storia familiare, ai fattori genetici e a fattori di rischio accertati come ipertensione e tabagismo. I soggetti coinvolti hanno fornito informazioni sulle loro abitudini di vita e in particolare sulla frequenza con cui salivano le scale. Il periodo di follow-up mediano è stato di 12,5 anni.

La ricerca ha evidenziato che salire più di cinque rampe di scale al giorno potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiovascolari del 20%. Più gradini si salgono, meno alto è il rischio per i soggetti meno predisposti a sviluppare le malattie. Per il professor Qi, inoltre, l’aumento del rischio di malattie cardiache nei soggetti più esposti potrebbe essere “efficacemente compensato”: basta salire le scale con regolarità ogni giorno. Gli autori dello studio evidenziano che coloro che hanno smesso di salire le scale quotidianamente, nel periodo monitorato, presentavano un rischio di malattie cardiovascolari superiore del 32% rispetto a chi non ha mai fatto ricorso all’ascensore.

