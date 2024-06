Salini: “Webuild vuole celebrare mondo delle atlete, storie meravigliose da raccontare”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Le donne mettono ancora più forza, per loro è ancora più difficile. Le atlete sono tante. Sono persone che hanno tutte storie meravigliose da raccontare, storie che spesso nascondono grandissimi sacrifici e che poi arrivano finalmente alla notorietà. Volevo celebrare anche questo mondo delle atlete che fanno molta fatica per arrivare dove sono". Lo dice l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini a margine della presentazione di 'Atlete italiane campionesse di vita e di sport', al Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' a Roma. L'obiettivo di Webuild è quello di promuovere i valori dello sport attraverso il racconto delle storie di grandi sportive italiane. "Faremo una serie di eventi, è importante che lo sport racconti che si possa arrivare a grandi traguardi con fatica e costanza", aggiunge Salini che sottolinea l'importanza della formazione per il gruppo Webuild, spiegando come nell' azienda "ci sia un programma di assunzioni dei giovani molto importante". Leggi la nota pubblicata sul sito Webuild: https://www.webuildgroup.com/media/note-stampa/webuild-lo-sport-con-le-campionesse-italiane/

Link alla pagina dell’evento: https://www.webuildgroup.com/it/media/eventi/webuild-lo-sport-con-le-campionesse-italiane/

