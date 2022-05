“Salerno Wellness Weekend” sabato 28 e domenica 29 maggio

Condividi

Secondo ed ultimo weekend di appuntamento con il benessere. “Salerno Wellness Weekend”, una kermesse di carattere divulgativo, inclusivo e di stimolo per i cittadini alla ricerca del benessere psico-fisico con uno sguardo attento ad una corretta alimentazione, alla postura, all’attività fisica, invita tutti a partecipare, gratuitamente, al vasto programma di attività che si terranno sabato 28 e domenica 29 maggio, sul lungomare di Salerno, nella zona orientale della città, in via Leucosia. “Dopo il successo dello scorso fine settimana, siamo pronti a ripartire con le attività, partendo dal concetto che il benessere è un diritto. Il nostro intento è quello di diffondere cultura e informazione, coinvolgendo le diverse realtà del settore capaci di arricchire l’esperienza con le loro attività e i loro prodotti di punta”, spiega Massimiliano Sabato di Professional Fit Asd. La convention, patrocinata dal Comune di Salerno e dall’Acsi, si sposta sulla “Terrazza lungomare Colombo” per consentire a tutti di prendere parte a seminari e workshop teorico pratici, dimostrazioni e sessioni di allenamento per approfondire tutto ciò che ruota intorno al mondo del “wellness” e quindi anche alimentazione, postura, anti-aging e altro. L’obiettivo della manifestazione è quello di diventare un appuntamento fisso della primavera in città.