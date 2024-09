Salerno, trova i genitori morti in casa: erano deceduti da giorni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Erano in stato di decomposizione i cadaveri degli anziani coniugi ritrovati dal figlio a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno. Secondo quanto si apprende, la donna 85enne è stata ritrovata priva di vita nel pollaio dell'abitazione di campagna, mentre il corpo dell'uomo 80enne era in un altro locale esterno alla casa. I due coniugi potrebbero essere morti a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, ma dai primi accertamenti non è stato ancora possibile stabilire da quanti giorni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lagonegro, sono state avviate dai carabinieri della stazione di Sanza. Le salme sono a disposizione della magistratura in attesa dell'autopsia. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di morte naturale, poiché non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sui due cadaveri. La doppia tragedia è avvenuta in località Melicogna, a dare l'allarme è stato il figlio che vive nel nord Italia e ha fatto rientro a casa perché non riusciva a mettersi in contatto con madre e padre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sanza che hanno avviato la indagini coordinate dalla Procura. In casa non sono stati riscontrati segni di effrazione, ma per avere certezze sulle cause del decesso dei due anziani sarà necessaria l'autopsia. —[email protected] (Web Info)

