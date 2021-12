Salerno, temporaneamente interdette alcune vie per motivi di prevenzione anti-Covid19

Il provvedimento del prefetto per evitare assembramenti nelle aree sensibili in concomitanza con la manifestazione “Luci d’Artista”

Interdette temoraneamente alcune strade a Salerno per evitare la potenziale concomitanza di manifestazioni di piazza con l’evento Luci d’Artista, in programma in questi giorni nella città campana.

Lo ha disposto il prefetto Francesco Russo, individuando, dopo una serie di analisi nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le aree sensibili a maggior rischio affollamento, e vietando momentaneamente lo svolgimento di manifestazioni in queste piazze:

• Piazza Portanova;

• Piazza Flavio Gioia;

• Piazza Caduti di Brescia;

• Piazza Abate Conforti;

• Piazza Sedile del Campo;

• Via dei Mercanti;

• Corso Vittorio Emanuele;

• Piazza Sant’Agostino;

• Piazza Vittorio Veneto.

A tutta la comunità l’appello del prefetto a comportamenti responsabili, per evitare aasembramenti nell’ottica di contrastare la diffusione del contagio da Covid19.