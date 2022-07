Salerno, prostituzione su strada: allontanate due cittadine comunitarie

Condividi

Nell’ambito di specifici e intensificati servizi di vigilanza e controllo già predisposti in sinergia con le altre Forze di Polizia lungo il litorale salernitano, per assicurare maggiore presenza e visibilità e finalizzati alla prevenzione e al contrasto ai fenomeni di maggiore pericolo e turbamento per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Salerno dr. Giancarlo Conticchio ha emesso due provvedimenti di Divieto di accesso, cosiddetti DASPO urbano, nel territorio di Battipaglia, località Torretta Tusciano sulla S.P. 175/A, nei confronti di due cittadine comunitarie palesemente dedite all’attività di meretricio su pubblica via, rappresentando pericolo per la sicurezza della Città.

Prosegue ulteriormente l’attività di prevenzione e controllo della fascia costiera.