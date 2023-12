Salerno, pronto il Piano territoriale di interventi per la gestione del fenomeno migratorio

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha presieduto oggi, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Consiglio territoriale per l’immigrazione per un esame dei fabbisogni del territorio in materia di accoglienza e integrazione dei migranti.

Nel corso del confronto, sono stati analizzati i contributi provenienti da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, con la prospettiva di governare la migrazione di cittadini stranieri con un’organizzazione strutturata in grado progressivamente di mettere in rete istituzioni pubbliche e private per favorire integrazione e inclusione sociale ed economica nella prospettiva di un equilibrato sviluppo del territorio.

All’esito della riunione, è stato redatto il “Piano Territoriale di Interventi per la gestione del fenomeno migratorio in Provincia di Salerno” che consentirà di fotografare le esigenze del territorio in termini di domanda e offerta di lavoro, servizi e infrastrutture disponibili all’accoglienza, nel contempo offrendo suggerimenti, osservazioni e proposte utili per rispondere alle esigenze rappresentate.

«Stiamo portando avanti il piano territoriale per migliorare sempre più le capacità di governo del fenomeno migratorio. Insieme a tutte le altre istituzioni stiamo facendo una ricognizione territoriale dei fabbisogni, dei possibili interventi, delle reti attivabili sulla base della valorizzazione delle iniziative già realizzate e delle esperienze maturate. Sarà una base conoscitiva importante per poi avviare progetti da finanziare con fondi FAMI messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, in un quadro di interventi coordinati e integrati per favorire il potenziamento della governance e contribuire a dare risposta sul versante dell’accoglienza, della tutela della salute e della rilevazione delle vulnerabilità, del lavoro, della casa, della scuola, della formazione e dell’informazione», ha dichiarato il prefetto.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentati del comune di Salerno e di diversi comuni della provincia, il direttore generale dell’Asl di Salerno, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e il referente dell’Università di Salerno, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, i referenti delle organizzazioni sindacali, della Croce Rossa, della Caritas e degli enti del terzo settore.