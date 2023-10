Salerno, nasce l’Associazione Senso Civico

Condividi

L’INAUGURAZIONE DOMANI ALLE 11 IN VIA SCIARAFFIA



Promuovere iniziative nel campo del sociale, realizzando una rete di progetti che vanno a inserirsi nel solco della cittadinanza attiva per migliorare il territorio e la qualità della vita delle comunità che lo abitano: è questo l’obiettivo della neo costituita associazione Senso Civico, con sede in via Filippo Sciaraffia n. 34, a Salerno, che sarà inaugurata domani mattina, sabato 7 ottobre, alle 11. Presieduta dall’ingegnere Luca Avagliano, Senso Civico prende spunto dalle parole di don Lorenzo Milani: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio… Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia“.

L’associazione intende suggerire, attraverso incontri e confronti, soluzioni possibili ai problemi cittadini; organizzare corsi di formazione, guardando al mondo dei giovani; favorire l’interazione tra le persone con un’attenzione particolare ai portatori di handicap.

Nelle prossime settimane Senso Civico stabilirà un presidio, volontario e giornaliero, per invitare i cittadini a conoscere diritti e doveri di una comunità, con lo scopo di migliorare la condivisione. Inoltre saranno promossi, in maniera totalmente gratuita, laboratori di pasticceria e di artigianato grazie alla collaborazione con esperti del settore. Sono poi previsti incontri culturali, momenti di confronto con protagonisti del sociale e delle istituzioni, che coinvolgeranno altre associazioni per fare rete.

“Con grande entusiasmo partecipo all’attività dell’associazione – dichiara Giovanni Rossomando vice presidente – portando la mia esperienza professionale direttamente e/o indirettamente, nell’universo dell’associazionismo e sono sicuro che, insieme al presidente, ai soci ed a tutti coloro che vorranno collaborare, potremo contribuire, fattivamente e propositivamente, allo sviluppo della nostra comunità“.

L’ambizione è quella di essere, per Salerno città, uno strumento di raccordo tra i cittadini e le istituzioni. Tra le tematiche che saranno affrontate il problema della sosta selvaggia, della raccolta differenziata, l’utilizzo e la cura del verde pubblico, la movida.