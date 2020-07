Salerno, Nappi (Lega) “Complimenti a Guardia di Finanza, stop ai trafficanti di morte”

“Complimenti alla Guardia di Finanza che ha smantellato non un “semplice” traffico di stupefacenti e dunque di morte, ma una delle principali vie di finanziamento del terrorismo. Coi soldi incassati grazie a questa droga l’Isis finanziava le sue azioni militari contro l’Occidente e magari proprio contro i nostri soldati. L’Italia e la Campania sono chiuse e devono essere chiuse ai trafficanti di morte”.

Così Severino Nappi, Lega Campania, commenta l’operazione che ha portato al sequestro a Salerno di 14 tonnellate di droga dell’Isis.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!