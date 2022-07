Salerno, monitoraggio in prefettura delle criticità per i lavori nella galleria Porta Ovest sull’A3

Riunione, nella prefettura di Salerno, del tavolo per il monitoraggio dei lavori relativi al completamento della galleria Porta Ovest sull’A3 Napoli-Pompei-Salerno presieduta dal prefetto Russo. L’organismo è stato strutturato con carattere permanente e flessibile per gestire tutte le possibili criticità, sia sotto il profilo della viabilità, nella forma del Comitato operativo per la viabilità (Cov), sia per quanto attiene agli aspetti di protezione civile finalizzati al supporto alla popolazione.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i primi dati sull’andamento del dispositivo di regolamentazione del traffico, considerato anche il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e Salerno Centro, in entrambe le direzioni di marcia. In base a quanto riportato dalla Polizia stradale, al momento non si sono registrate particolari criticità.

E’ stato, inoltre, confermato il modulo operativo che sarà attivato per dare assistenza agli utenti della strada qualora dovessero verificarsi code di particolare criticità, anche in previsione delle elevate temperature del periodo. Prevederà il coinvolgimento delle strutture della Protezione civile regionale, anche attraverso la componente del volontariato e delle società concessionarie delle tratte interessate.