Salerno in Comune sostiene la candidatura a sindaca di Elisabetta Barone

Ieri sera presso l’ampia terrazza dell’oratorio San Paolo, gentilmente messa a disposizione dal Parroco della Chiesa San Paolo nel quartiere Petrosino, ci siamo ritrovati tra candidati, amici e sostenitori del progetto civico e politico Salerno in Comune per conoscere meglio Elisabetta Barone come possibile candidata sindaca della Coalizione civica per le prossime elezioni amministrative di Salerno.

E’ stato un incontro ricco di sollecitazioni e dibattiti su tanti temi riguardanti la città e già presenti nel programma politico di Salerno in Comune.

Moderatore della serata è stato il nostro portavoce Gianluca De Martino che ha annunciato ufficialmente durante l’incontro, e lo fa oggi tramite questo comunicato, di rinunciare alla candidatura a sindaco proposta a fine maggio dallo staff di Salerno in Comune, per candidarsi al Consiglio comunale sostenendo Elisabetta Barone come candidata a sindaca insieme alla Coalizione civica da sempre immaginata.

Salerno in Comune sin dai primi incontri ha sempre pensato non solo ad essere una forma di testimonianza all’interno del prossimo Consiglio Comunale ma a far parte di un’ampia coalizione civica formata da tante liste con un candidato sindaco unitario che potesse rappresentare una parte importante di Salerno e proporsi come forza alternativa di Governo della nostra città.

Abbiamo anche sempre immaginato che il futuro Sindaco di Salerno potesse essere per la prima volta una Donna capace e preparata culturalmente, e con convinzione, dopo l’incontro di ieri sera crediamo che Elisabetta Barone sia la persona giusta per il suo temperamento deciso ma pacato e la sua predisposizione alla collegialità e alla pluralità nell’immaginare la Politica per Salerno, una città che non può permettersi più di dipendere dalle decisioni di pochi, senza il confronto reale con cittadini sulle scelte di vivibilità in ogni singolo quartiere.

Attendiamo per la prossima settimana la conferenza stampa pubblica di ufficializzazione della candidatura a sindaca di Elisabetta Barone e di tutta la Coalizione civica a suo sostegno.

Abbiamo da molti mesi in mente la Salerno che vogliamo e nei prossimi anni la vogliamo costruire insieme a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo di idee.

