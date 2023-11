Salerno, il Questore consegna la fascia tricolore ai Commissari della Polizia di Stato

Condividi

Questa mattina, presso il Salone Azzurro della Prefettura di Salerno, in video collegamento con il sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, e le questure di tutta Italia, si è tenuta la cerimonia di consegna della Sciarpa Tricolore ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, in servizio ed in quiescenza, presso questa provincia.

La Sciarpa Tricolore è stata consegnata dal Questore di Salerno ai Commissari Francesco SIANI, Maria La PERUTA, Anna SCARPATI, Vincenzo CARPENTIERI, Angelo CASTELLANO, Antonio QUARANTA, Antonio CUCCIA e Riccardo SALVATORE.

“La Sciarpa Tricolore assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini”.