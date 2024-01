Condividi

“Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per la sua visita, accompagnato dall’on. Imma Vietri, alla Casa Circondariale ‘Antonio Caputo’ di Salerno dove ha avuto modo di incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza. Delmastro ha annunciato importanti investimenti per risolvere l’annoso problema del sovraffollamento, che da anni attanaglia il sistema carcerario nazionale, e la sicurezza degli agenti di Polizia Penitenziaria che oggi giorno sono sottoposti a rischi gravissimi, aggressioni e insulti durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. E dopo oltre due decenni di assordante silenzio da parte dei governi nazionali, finalmente il Governo Meloni ha trovato risorse per assicurare, tra l’altro, l’adozione di un appropriato piano di potenziamento degli organici e per dare ai poliziotti ogni strumento tecnologico che possa garantire la loro sicurezza”. Lo dichiara il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno, Giuseppe Fabbricatore.