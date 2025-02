Salerno – Cupido fa breccia nel cuore dei giurati

2 minuto di lettura

Condividi

Una vera e propria valanga di lavori per le varie sezioni in cui è articolato il Concorso artistico-letterario “Amore è…” giunge in redazione. Lo scopo è quello di rimarcare il valore dell’amore nelle sue diverse sfumature.

Anche a questa 2^ ediz. hanno partecipato in tanti con opere cariche di grande valore, davvero degne di lode con temi legati ai sentimenti, fra i quali la giornalista e scrittrice Maria Cuono che reduce dal recente successo in qualità di Giurata al Contest a tutti sul Palco Casa Sanremo Live Box si appresta a ricevere il prossimo 13 febbraio alle ore 16.30, presso il Ristorante Lido Colombo di Salerno il Premio Cupido per Tutto con il cuore e il Premio di Merito Giornalistico per l’Arte dell’Incontro.

“È un’iniziativa interessante – spiega l’autrice Maria Cuono – dove regneranno sovrane l’Arte e la Letteratura. A fare da padrona di casa sarà la conduttrice Rita Occidente Lupo, direttrice Responsabile del quotidiano Dentro Salerno che accoglierà il pubblico, i vincitori e tanti ospiti di eccezione della cultura e della politica. L’evento sarà ripreso e promosso da Dentro Salerno.

Per me è un vero onore far parte dei vincitori e ringrazio tantissimo la giuria, gli organizzatori per i due riconoscimenti prestigiosi. È proprio il caso di dirlo..Tutto con il cuore ha fatto breccia nel cuore dei giurati.. è un libro che parla soprattutto di Amore, è intriso di sentimenti e non poteva essere questa un’ occasione migliore per proporlo. Spero che continuerà a fare breccia anche altrove. Incrociamo le dita! Non smetterò mai di ringraziare il soprano Olga De Maio per avere impreziosito la mia opera con il suo lodevole contributo. Sto lavorando ad un progetto molto ambizioso legato a Tutto con il cuore insieme a Claudia Cotti Zelati per la drammaturgia e la messa in scena, il M° Luca Ruggero Jacovella, per le musiche e il cantante Graziano Piazza Bellini.

E che dire dell’Arte dell’incontro anch’esso ormai pluripremiato? La Fondazione Mario Luzi sarà già al lavoro per la nuova uscita dell’omaggio agli Artisti, un contenitore ricco di interviste che lasciano il segno. Da Giuliana De Sio a Bianca Guaccero, da Bianca Guaccero a Manuela Villa, Lorenzo Flaherty”. Sono ben 24 gli artisti inseriti in questa raccolta che l’autrice ha conosciuto nei camerini di un teatro, davanti ad una tazzina di caffé e altro ancora”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.