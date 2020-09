Salerno: Contrasto alla prostituzione. Arrestata cittadina nigeriana per tentato omicidio

Nella nottata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, nell’ambito dei predisposti servizi volti a contrastare il fenomeno della prostituzione, è intervenuto nei pressi dello stadio Arechi, dove era stata segnalata al Numero Unico di Emergenza 112 una rissa con il ferimento di una donna.

Giunti sul posto, gli operatori hanno tratto in arresto I.F., di anni 25, cittadina nigeriana, individuata quale responsabile dell’aggressione di una sua connazionale, A.J., di anni 29, rimasta ferita a seguito dei colpi ricevuti con i cocci di una bottiglia di birra. Trasportata in ospedale dal personale medico del 118, la vittima, dopo le prime cure, è stata ricoverata in osservazione.

Anche I.F., responsabile dell’aggressione, che aveva un taglio in una mano, è stata medicata al pronto soccorso e poi dimessa con una prognosi di 8 giorni. Condotta presso gli Uffici della Questura, per il rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici, è risultata irregolare sul territorio nazionale.

Esperiti gli accertamenti di rito, l’arrestata, su indicazione del PM di turno, è stata associata presso la Casa Circondariale di Fuorni con l’accusa di tentato omicidio.