Salerno, blitz della Finanza: sequestrati oltre 238mila prodotti illegali e pericolosi

1 minuto di lettura

Condividi

Salerno, 30 dicembre – In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli contro la vendita di merce contraffatta, non sicura e di materiale esplodente detenuto illegalmente.

Nel corso di operazioni mirate condotte dal Gruppo di Salerno e dai Reparti di Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni e Amalfi, sono stati sequestrati complessivamente oltre 238mila prodotti, tra cui più di 112mila articoli contraffatti, oltre 41mila prodotti non sicuri e 85.184 articoli pirotecnici detenuti senza autorizzazioni, per un contenuto esplosivo netto di oltre 332 chilogrammi.

I sequestri hanno interessato il capoluogo e diversi comuni della provincia, tra cui San Valentino Torio, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Pontecagnano-Faiano e Cava de’ Tirreni.

Nel corso delle operazioni un cittadino italiano è stato posto agli arresti domiciliari per introduzione e vendita di esplosivi, mentre altre 11 persone sono state denunciate per reati legati alla contraffazione, ricettazione e violazioni al Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

L’attività rientra nel costante impegno delle Fiamme Gialle a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità del mercato, particolarmente sensibile nel periodo delle festività.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.