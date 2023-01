Salerno: Arresti per il reato di violenza sessuale di gruppo

Condividi

La Polizia di Stato, nella mattinata odierna, ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di un uomo già gravato da precedenti penali per reati di furto, rapina e maltrattamenti in famiglia, nonché degli arresti domiciliari nei confronti di una donna incensurata, indagati per il reati di violenza sessuale di gruppo. Secondo il provvedimento cautelare, le attività di indagine condotte dalla Squadra Mobile e dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazione hanno consentito , nella fase delle indagini preliminari, da sottoporre al vaglio dibattimentale, di ricostruire verosimilmente quanto accaduto nella nottata del 31 agosto 2022, allorquando, dopo aver trascorso una serata unitamente ad un’amica, i due si sarebbero resi resi responsabili del reato commesso nei confronti di quest’ultima.