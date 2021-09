Salerno: arrestato uno spacciatore

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto P.A., nato a Salerno il 31/07/1985, soggetto già gravato da specifici precedenti di Polizia. Gli agenti, in fase di appostamento, lo avevano individuato in zona stadio Arechi, sottoponendolo a controllo personale. Nascoste all’interno dei pantaloni venivano trovate delle dosi di hashish, già confezionate, per un peso complessivo di 71 grammi. La successiva perquisizione domiciliare consentiva il rinvenimento di altra sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per un peso di 2,50 grammi. Esperiti gli accertamenti di rito, P.A. veniva dichiarato in arresto e collocato, in attesa del provvedimento di convalida dell’A.G., in regime precautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.