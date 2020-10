Salerno: arrestato Stellato Domenico

Una notte di intenso lavoro per i poliziotti della Volante della Questura di Salerno.

A seguito di una recente esplosione di colpi di pistola in viale della libertà, il Questore ha ulteriormente potenziato i servizi di controllo del territorio e quelli investigativi in città.

Nel corso dei predisposti servizi, personale dell’U.P.G.S.P., in questa via Guariglia, intercettava uno scooter Honda sh300 di colore nero il cui conducente indossava un casco modulare di colore nero.

I Poliziotti avendo intuito, dall’andatura e dalla condotta di guida dell’uomo, che la presenza dello stesso in quell’area era sospetta, azionati i dispositivi lampeggianti intimavano l’alt. A tal punto il conducente lo scooter iniziava una folle corsa tentando in tutti in modi di seminare la Volante.

I Poliziotti con elevata professionalità ed intuito investigativo, salvaguardando contestualmente l’incolumità degli altri automobilisti, tallonavano lo scooter fino a viale Kennedy dove il conducente perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo.

Il fuggitivo, bloccato con l’ausilio di una seconda Volante, veniva trovato in possesso di una pistola di colore nero marca Beretta cal.9x21mm con matricola abrasa, completa di serbatoio con dodici cartucce.

Il fermato veniva identificato per il noto Stellato Domenico, classe 1999, figlio dell’altrettanto noto pluripregiudicato Stellato Giuseppe, classe 1980.

A seguito di quanto accertato veniva tratto in arresto ed associato, su indicazione del Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica di Salerno che coordina le indagini , presso la locale Casa Circondariale.