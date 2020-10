Salerno: arrestati due giovanissimi per droga

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due giovani per detenzione di stupefacenti. Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno, alle ore quattro circa di questa mattina nella zona del Trincerone Ferroviario del centro cittadino, hanno notato un’autovettura con due persone a bordo. Alla vista della “pantera” della Polizia, il conducente dell’auto ha operato una manovra sospetta e frettolosamente si è allontanato come per sottrarsi al controllo delle Forze dell’Ordine. Ne è derivato un inseguimento per le strade del centro, finito in via Michele Conforti, dove l’autovettura inseguita, che intanto ad alta velocità aveva provato a seminare i poliziotti, è stata bloccata.

A bordo dell’autovettura, due giovanissimi salernitani: G. G., ventenne, alla guida, e S. R., ventunenne, passeggero. Nelle prime fasi del controllo, il ventunenne, spintonando uno dei poliziotti, ha provato la fuga ma è stato immediatamente bloccato.

Indosso a ciascuno dei giovani ,gli agenti delle Volanti hanno trovato droga, trentacinque grammi circa in tutto tra cocaina, hashish e marijuana, già suddivisa in dosi.

I due giovanissimi salernitani sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Il ventunenne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.