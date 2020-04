Salerno, acconciatori e barbieri colpiti dall’abusivismo

Emergenza Coronavirus e abusivismo. È il segnale d’allarme lanciato oggi al prefetto di Salerno Francesco Russo dai rappresentanti della categoria acconciatori e barbieri, settore in difficoltà economiche a causa della chiusura delle attività commerciali per contenere la diffusione del virus Covid-19.

All’incontro in videoconferenza hanno preso parte il presidente provinciale della Cna, il responsabile regionale acconciatori e barbieri, il rappresentante di Anci Campania e il comandante della Guardia di Finanza.

La categoria ha voluto lanciare, attraverso il prefetto, un appello al governo per scongiurare che la prosecuzione della chiusura degli esercizi possa causare ulteriori perdite economiche al settore. Il fermo delle attività ha inoltre comportato l’emersione del fenomeno dell’abusivismo anche in tale ambito.

«Bisogna fare squadra» ha detto il prefetto «istituzioni e società civile devono lavorare in sinergia per porre freno all’abusivismo». Il prefetto ha perciò assicurato che inviterà sindaci e Forze di polizia a controllare che venga garantito il rispetto delle disposizioni emergenziali e sanzionate le condotte di chi, non in regola, continua a svolgere attività.

L’Anci Campania si è detta disponibile a rappresentare tali esigenze alla task force regionale, chiedendo alle associazioni di categoria di elaborare un documento sulle misure da adottare negli ambienti di lavoro per la ripresa in sicurezza delle attività.