Salernitana, intossicazione alimentare dopo playout con Samp: cosa è successo

(Adnkronos) – Una notte da incubo per 16 tesserati – tra calciatori e staff – della Salernitana. Al rientro della trasferta di Genova, dopo il playout con la Sampdoria, il gruppo è stato trasferito d'urgenza in ospedale a causa di un'intossicazione alimentare. È accaduto ieri, domenica 15 giugno, dopo il playout d’andata contro la Sampdoria, vinto 2-0 dai blucerchiati. Alla società sportiva campana era stato consegnato un pranzo a sacco, a base di riso. Al termine dell'incontro, in molti hanno avvertito problemi gastrointestinali che con il passare del tempo sono peggiorati. Arrivati all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, sono arrivate in soccorso quattro ambulanze che hanno portato i membri del gruppo all’ospedale di Salerno. Alcuni di loro sono rimasti sotto osservazione, altri sono stati dimessi dopo alcune ore dal ricovero. La polizia sta facendo gli accertamenti del caso, nel frattempo, secondo quanto si apprende, la società avrebbe chiesto il rinvio del playout di ritorno in programma per venerdì 20 giugno, allo stadio Arechi di Salerno. —[email protected] (Web Info)

