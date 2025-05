Sainz sr: “Mi candido a presidente Fia, nessun conflitto d’interesse con mio figlio Carlos”

1 minuto di lettura

Carlos Sainz Senior

correrà per la presidenza della Fia. Il padre del pilota di Formula 1 Carlos, ex campione del mondo rally, ha spiegato in un'intervista a Motorsport le sue intenzioni in vista delle prossime elezioni presidenziali del 12 dicembre a Tashkent, in Uzbekistan: "Guido da oltre 40 anni e questo sport mi ha dato tutto. Potrebbe essere il momento giusto per fare questo passo". Nelle elezioni del prossimo dicembre, Sainz senior potrebbe sfidare Ben Sulayem, attuale presidente della Fia, proiettato verso un secondo mandato: "Sono fiducioso di poter fare un buon lavoro e di poter mettere insieme un’ottima squadra per restituire a questo sport una parte di quello che mi ha dato. Sono certo di poter portare idee nuove e interessanti, per rafforzare e sviluppare il motorsport e il mondo dell’automobile. Conflitto d'interesse per mio figlio Carlos? Ho un curriculum e la gente mi conosce abbastanza bene da sapere che questo non sarà un problema. Ovviamente, dovrò farmi da parte per quanto riguarda il mio ruolo con Carlos e la sua carriera, ma non è un problema”. Sainz senior ha poi concluso: "Vorrei che il futuro della Fia fosse quello di un’entità veramente apprezzata e rispettata da tutti" —[email protected] (Web Info)

