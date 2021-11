Sabato 6 novembre a Napoli si terrà la tappa conclusiva de “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s Ospite d’eccezione: Frank Matano

Condividi

In collaborazione con Asia Napoli, i dipendenti McDonald’s e la comunità locale si uniscono per contrastare il fenomeno del littering.

Un’iniziativa di McDonald’s, in partnership con Fise Assoambiente ed Utilitalia, che ha toccato 100 comuni italiani

Napoli, 2 novembre 2021 – Si terrà sabato 6 novembre a Napoli la tappa conclusiva dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”: un progetto dedicato alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. Saranno diversi i ristoranti del brand coinvolti in questa giornata speciale, in particolare quelli di Doganella, Miano, Piazza Garibaldi, Vomero, Casoria, Stadio Fuorigrotta, Galleria Umberto, Via Medina e Argine.

Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con Asia Napoli, anche questa tappa sarà aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s, coinvolti in prima persona nella pulizia di diverse aree del centro città – a partire da Piazza Municipio, la Galleria Umberto I, via santa Brigida e via Toledo, fino a Piazza Plebiscito. L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 9:00 presso il ristornate McDonald’s di via Medina.

Una giornata, quella napoletana, che si inserisce nel percorso delle 100 tappe nazionali che sono state toccate dal progetto, per il quale i ristoranti McDonald’s si sono fatti promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune. A festeggiare questo grande traguardo anche un ospite speciale: Frank Matano, volto iconico campano della comicità italiana, da sempre attento alle tematiche ambientali e di sostenibilità.

Il fenomeno del littering, infatti, è un problema sempre più ampio che oggi crea disagi sia a livello di decoro urbano sia di inquinamento ambientale. Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica[1], con un impatto che deve tenere conto anche del fatto che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno[2]. La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa i luoghi pubblici all’aperto: nei parchi italiani si trovano 4 rifiuti per metro quadro[3], mentre nelle spiagge si parla di 7,8 rifiuti ogni metro[4].

In questo scenario, “Le giornate insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti, con un forte impegno in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori dei ristoranti.

Inoltre, attraverso questa iniziativa, McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera con i suoi oltre 610 ristoranti e l’impegno dei 140 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali.

McDonald’s Italia

In Italia da 35 anni, McDonald’s conta oggi 610 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 25.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 36.000 ristoranti.

